'Sağır ve dilsiz' olduğunu iddia eden dilencinin zabıtayı görünce foyası böyle ortaya çıktı

İstanbul Maltepe'de 'Sağır ve dilsiz' olduğunu iddia edilerek vatandaşlar para isteyen dilenci, zabıtaları görünce konuşmaya başladı. Dilenci ise zabıtaları görünce dile geldiğini söyleyerek kendisini savundu.

ntv.com.tr 09.03.2020 - 12:02 | Son Güncelleme : 09.03.2020 - 12:14

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