Sağlık Bakanı Koca: Salgını kontrol altına aldık

Türkiye'nin virüsle mücadelesinde ilk dönem tamamlandı, ikinci aşamaya geçildi. Yeni dönemin adı "Kontrollü sosyal hayat." Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının kontrol altına alındığını da söyledi, yeni dönem için maske ve sosyal mesafe uyarıları yaptı. Bakanlık, Türkiye'nin virüsle mücadelesinde son 24 saate ilişkin verileri de açıkladı.
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NTV 07.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 07.05.2020 - 09:51
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