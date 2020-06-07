Sağlık Bakanı Koca uyardı: Çok fazla normalleşmeyelim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadıköy Moda'da sosyal mesafe kuralına uymadan kutlama yapanların videosunu paylaşarak "sosyal mesafe" uyarısında bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından, "Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı.' Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. Maske + Mesafe kuralına moda olarak uyalım." mesajını paylaştı.
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ntv.com.tr 07.06.2020 - 04:25| Son Güncelleme : 07.06.2020 - 04:36
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