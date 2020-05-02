Sağlık Bakanı: Tedbirlerde dikkatli olalım, dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir

Türkiye'nin virüsle mücadelesinde olumlu gidişat devam ediyor. Son verilere göre; yine iyileşenlerin sayısı, tanı koyulanlardan fazla. Ancak hayatını kaybeden 84 kişi var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Tedbirlerde dikkatli olalım, dışardaki hava tabloyu değiştirebilir" dedi.

NTV 02.05.2020 - 09:45 | Son Güncelleme : 02.05.2020 - 10:41

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