Sağlık Bakanı: Tedbirlerde dikkatli olalım, dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir
Türkiye'nin virüsle mücadelesinde olumlu gidişat devam ediyor. Son verilere göre; yine iyileşenlerin sayısı, tanı koyulanlardan fazla. Ancak hayatını kaybeden 84 kişi var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Tedbirlerde dikkatli olalım, dışardaki hava tabloyu değiştirebilir" dedi.
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NTV 02.05.2020 - 09:45| Son Güncelleme : 02.05.2020 - 10:41
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