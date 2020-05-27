Yasak bitti, sokaklar doldu

Ramazan bayramını da kapsayan, 81 ilde uygulanan 4 günlük sokak kısıtlaması sona erdi. Gece yarısı kısıtlama biter bitmez İstanbul'da yaya ve araç trafiği arttı. Trafik yoğunluğu yarım saat içinde yüzde 20'yi geçti. O anlarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan bir paylaşım yaptı; "Kısıtlama 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sürüyor, tedbirli olmalıyız" dedi.

NTV 27.05.2020 - 09:12 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 09:41

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER