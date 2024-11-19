Sağlık Bakanlığı bütçesi komisyonda: Muhalefetten bebek kıyafetleriyle protesto
Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ediyor. Muhalefet milletvekilleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Yenidoğan Çetesi yüzünden hayatını kaybeden bebekleri sembolize eden bebek eşyaları ile protesto etti. NTV ekibinden Öykü Tüccar, konuyla ilgili ayrıntıları aktardı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.