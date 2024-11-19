Sağlık Bakanlığı bütçesi komisyonda: Muhalefetten bebek kıyafetleriyle protesto

Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ediyor. Muhalefet milletvekilleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Yenidoğan Çetesi yüzünden hayatını kaybeden bebekleri sembolize eden bebek eşyaları ile protesto etti. NTV ekibinden Öykü Tüccar, konuyla ilgili ayrıntıları aktardı.