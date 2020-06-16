Sağlık Bakanlığı'ndan düğün rehberi

Sağlık Bakanlığı, normalleşme döneminde düğün ve nikahların nasıl olmasına gerektiğine ilişkin rehber hazırladı. Rehbere göre, önlemler davetiyeyle başlıyor. Davetiyelerin üzerinde, "Maskenizi unutmayın, sosyal mesafeye dikkat edin" uyarısı yer alacak. Önlemler düğün boyunca sürecek.
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NTV 16.06.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 16.06.2020 - 12:23
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