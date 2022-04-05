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Sağlık çalışanı sokağa terk edilen bebeğin süt annesi oldu, isim koydu

Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, İstanbul Pendik’te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğin süt annesi oldu. Durmaz’ın ‘Nisa Mihriban’ ismini verdiği bebek,
sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldı. Bebeğin biyolojik annesi Ebru S. gözaltına alındı.

Haberler - ntv.com.tr 05.04.2022 - 10:36 | Son Güncelleme : 05.04.2022 - 10:41

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