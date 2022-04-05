Sağlık çalışanı sokağa terk edilen bebeğin süt annesi oldu, isim koydu
Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, İstanbul Pendik’te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğin süt annesi oldu. Durmaz’ın ‘Nisa Mihriban’ ismini verdiği bebek, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldı. Bebeğin biyolojik annesi Ebru S. gözaltına alındı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.