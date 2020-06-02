Sağlık çalışanları için kendini temizleyen maske geliştirdiler

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde sağlık çalışanları için uzun kullanıma uygun bir maske geliştirildi. Mercimek büyüklüğündeki ledlerden yayılan ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte edilen maske uzun süre çıkartmadan kullanılabiliyor.

NTV 02.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 13:56

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