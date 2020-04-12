Sağlık çalışanları "Olay var" diyerek polise sürpriz yaptı

Corona virüs salgının en çok emek sarf eden meslek grularından ikisi sağlıkçılar ve emniyet güçleri... İstanbul'da sağlık personeli polislere sürpriz yaptı. "Olay var" diye çağrılan polislere alkışlarla çiçek verildi.

NTV 12.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 12.04.2020 - 09:59

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER