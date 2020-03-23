Sağlık çalışanlarına alkış susmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3 günlük alkış çağrısı sona erdi. Ancak Türkiye, sağlık çalışanlarını bir kez daha alkışladı. Yurdun dört bir yanında binlerce kişi saatler 21.00'i gösterdiğinde balkon ve pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarına destek verdi.

NTV Haber 23.03.2020 - 03:29 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 03:35

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