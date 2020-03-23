Sağlık çalışanlarına alkış susmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3 günlük alkış çağrısı sona erdi. Ancak Türkiye, sağlık çalışanlarını bir kez daha alkışladı. Yurdun dört bir yanında binlerce kişi saatler 21.00'i gösterdiğinde balkon ve pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarına destek verdi.
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NTV Haber 23.03.2020 - 03:29| Son Güncelleme : 23.03.2020 - 03:35
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