Sağlık çalışanlarına kucak açtılar

Corona virüs salgınıyla mücadelede en ön sırada onlar var. Hem hayat kurtarıyorlar, hem de canlarını tehlikeye atıyorlar. Salgının baş kahramanları şüphesiz sağlık çalışanları. Salgının en yoğun olduğu günlerde virüsle mücadele ederken bir yandan da ailelerini koruma telaşına düştüler. Sevdiklerine virüs bulaştırma ihtimali yüzünden aylarca evlerine gidemediler, ailelerine ve çocuklarına hasret kaldılar. İstanbul Taksim'deki Grand Hyatt oteli, o kritik günlerde kapılarını sağlık çalışanlarına açtı. 300'ü aşkın sağlık çalışanı 3 ay boyunca konakladığı otelin çalışanlarıyla aile gibi oldu.
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NTV Haber 16.07.2020 - 18:40| Son Güncelleme : 16.07.2020 - 18:41
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