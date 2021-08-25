Sağlık çalışanlarına saldırdılar

Mersin'nin Mezitli ilçesindeki bir özel hastanede coronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren hastanın yakınları, ölüm haberini alınca hastanede taşkınlık çıkardı. Hastane personeline saldırıp, 3 sağlık çalışanını dövdüler.

NTV 25.08.2021 - 10:01 | Son Güncelleme : 25.08.2021 - 10:07

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