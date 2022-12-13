Sağlık çalışanlarına saldırırken kalp krizi geçirdi

Gaziantep'te bir hasta, çantasından çıkardığı taşlarla sağlık çalışanlarına saldırdı. Hasta yakınlarının da müdahil olduğu olayda hasta yakınlarından biri sağlık çalışanlarına saldırırken kalp krizi geçirdi. Sağlık çalışanları saldırganı hayata döndürdü.

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