Sağlık çalışanlarının çocuklarına sürpriz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, anne ve babası sağlık sektöründe çalışan çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda unutmadı. Belediye tarafından çocuklar tek tek belirlendi ve evlerinde günlerdir anne-babalarını göremeyen çocuklara ekipler sürpriz yaptı.
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NTV 23.04.2020 - 13:18| Son Güncelleme : 23.04.2020 - 14:00
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