Sağlık durumu hakkında açıklama | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kampanya çalışmaları nedeniyle midemi üşütmüşüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ülke TV-Kanal 7 ortak yayınına katıldı. Erdoğan'ın kısa süreli rahatsızlığı nedeniyle kesilen yayın, aranın ardından devam etti. Cumhurbaşkanı, kampanya çalışmaları nedeniyle midesini üşüttüğünü açıkladı.

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