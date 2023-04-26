Sağlık durumu hakkında açıklama | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kampanya çalışmaları nedeniyle midemi üşütmüşüm
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ülke TV-Kanal 7 ortak yayınına katıldı. Erdoğan'ın kısa süreli rahatsızlığı nedeniyle kesilen yayın, aranın ardından devam etti. Cumhurbaşkanı, kampanya çalışmaları nedeniyle midesini üşüttüğünü açıkladı.
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