Sağlıkçı annelerin Anneler Günü

Onlar tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını ile mücadele eden sağlıkçılar. Ailelerinden uzakta gece gündüz demeden hastalara şifa dağıtmak için fedakarca görev yapıyorlar. Virüsü ailelerine bulaştırmamak için sevdiklerinden günlerdir ayrılar. Bu kahramanlardan dördü, Profesör Neval Boztuğ, hemşireler Zehra Camgöz, Mihrican Şimşek ve Ayşena Ünal Antalya'da görev yapıyor. Bu dört sağlık kahramanı süreçte yaşadıklarını, özlemlerini, umutlarını, hayallerini  Sibel aksoy ve Tanju İyidogan'a anlattı.

NTV 10.05.2020 - 08:12 | Son Güncelleme : 10.05.2020 - 08:21

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