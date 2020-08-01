Sağlıkçıların evden uzak 2. bayramı

Corona virüs salgını nedeniyle yoğun şekilde çalışan sağlık çalışanı, bayramda da mesai yapmaya devam ediyor. Tatil günlerini ailelerinden ayrı, işyerinde geçiren sağlık çalışanları; vatandaşları virüs tedbirlerine uyma konusunda uyardı.

Haber: Sibel Aksoy
Kamera: Tanju İyidoğan

NTV Haber 01.08.2020 - 14:11 | Son Güncelleme : 01.08.2020 - 15:07

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