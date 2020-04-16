Sağlıkta şiddete cezalar arttı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarına verilen cezalar artırıldı. Düzenleme Meclis'te kabul edildi. Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamaya yönelik cezalar yüzde 50 oranında artırıldı. Artık bu cezalar ertelenmeyecek.

NTV 16.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 10:44

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