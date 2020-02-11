Sahada ve masada zorlu İdlib mesaisi: İdlib harekatı olacak mı?
Rusya'dan hava desteği alan Esad rejimi ve İran destekli yabancı savaşçılar İdlib'de 2 günde 10 yerleşimi daha ele geçirdi. Bir yandan rus heyetle görüşmeler sürerken, diğer yandan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, yarın Ankara'da temaslarda bulunacak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan, canlı yayında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
11.02.2020 - 11:55| Son Güncelleme : 11.02.2020 - 12:15
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