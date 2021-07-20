Sahibinden kaçan kurbanlık dana markete daldı

İstanbul Küçükçekmece’de sahibinin elinden kurtulan kurbanlık dana, akaryakıt istasyonundaki markete daldı. Bir anda karşısında danayı gören kasiyer, nereye saklanacağını şaşırdı. Uzun süre marketin içinde dolaşan hayvanı sahibi yakalamayı başardı. Sakinleşmesi için gözleri bezle bağlanan kurbanlık dana, marketten çıkarıldı.

ntv.com.tr 20.07.2021 - 10:09 | Son Güncelleme : 20.07.2021 - 10:18

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