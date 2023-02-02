Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan açıklama: Misliyle karşılık verildi
Ege Denizi'nde 5 Ocak tarihinde Yunan botlarının Türk askerine ateş açtığı provokasyon anları Yunanistan'da yeniden gündem oldu. Bazı sosyal hesaplarında, Türk Sahil Güvenlik Botu'na elinde otomatik silahla uyarı ateşi yapan Yunan askerlerinin görüntüleri paylaşıldı. Sahil Güvenlik, eski tarihli görüntünün yeniden gündeme getirilmesi üzerine, bu olay sırasında "Misliyle karşılık verildiğini" yeniden açıkladı. Komutanlık, olayla ilgili video ve haritaları da yayınladı.
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