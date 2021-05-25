Sahilde oturan adamı yan baktın diyerek denize attı
İstanbul Eminönü'nde akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Serkan A., sahil kenarında bir kız çocuğunu kucağına alarak denize atmaya yeltendi. Kız çocuğunun çırpınışları üzerine vazgeçen saldırgan, bu kez sahilde oturarak kendisini seyreden inşaat işçisi Ahmet Uzun'a (38) yöneldi. Uzun'a yumruk atan saldırgan, denize düşmesini sağladı. Kafasını betona çarparak denize düşen Ahmet Uzun, hayatını kaybetti.
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NTV 25.05.2021 - 16:41| Son Güncelleme : 25.05.2021 - 21:39
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