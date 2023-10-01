"Şahinler" suç örgütü üyelerinin kafede 1 kişiyi dövmesi güvenlik kamerasında
"Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde yapılan ve 41 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ardından suç örgütü üyelerinin 1 kişiyi yağma amacıyla dövmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'daki bir kafede 17 Şubat 2022'de kaydedilen görüntülerde, 1 kişiyi yağma amacıyla döven şüphelilerin "Şahinler" suç örgütüne mensup H.A, U.V, S.D. ve O.K.A. olduğu belirlendi. Görüntülerden tespit edilen 4 şüphelinin 29 Eylül'de düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtildi.
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