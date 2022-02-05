Hukukçular: Hesabı çalınanın da sorumluluğu var

Sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık artıyor. Kullanıcılar özellikle ele geçirilen hesaplar üzerinden dolandırılıyor. Sahte arkadaş dolandırıcılığı adı verilen bu yöntemle ilgili hukukçulardan da uyarı var. Hukukçular hesabı ele geçirilenlerin,, üçüncü kişilere zarar vermemek için mutlaka suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini söylüyor. Haber: Erce Tiren Kamera: Kazım Özbek

Haberler - NTV Haber 05.02.2022 - 20:24 | Son Güncelleme : 05.02.2022 - 20:32

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