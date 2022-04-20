Sahte dekontu gerçek sandı, otomobilini kaptırdı

İzmir’de ikinci el otomobilini satmak isteyen Veli Sönmez, dolandırıcıların hedefi oldu. İddiaya göre, satış için notere giden Sönmez, cep telefonuna gönderilen 76 bin TL’lik banka dekontuna güvenip otomobilini sattı. Para hesaba geçmeyince dolandırıldığını anlayan Sönmez, ‘‘Telefonuma gönderdikleri dekont sahteymiş. O saatten sonra zaten telefonları da kapalıydı. Beni oyaladıkları anlarda aracımı 45 bin TL’ye bir başkasına satmışlar’’ dedi. Sönmez, noterdeki güvenlik kamerası görüntülerini de polise götürerek iki dolandırıcıdan şikayetçi oldu.
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