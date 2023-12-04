Sahte doktor tüm dişlerini çekti!

Bartında yaşayan Tayfun Güney, kendisini diş hekimi olarak tanıtan kişiler tarafından hem sağlığını hem de parasını kaybettiğini söylüyor. 2 kişi 40 dakikada Güneyin bütün dişlerini çekti ve 12 implant yerleştirdi. Güneyin dolandırıldığı, implantlarının düşmeye başlaması ve başka bir diş doktoruna gitmesiyle ortaya çıktı. İlkay Dikici-NTV Ankara
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