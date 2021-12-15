Sahte içki nasıl anlaşılır?

Yılbaşına sayılı günler kala sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı her gün artmaya başladı. Hafta başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi, 15 kişi de hastanede tedavi altında... Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 ilde başlattığı ‘Zehir’ operasyonlarında şimdiye kadar 31 bin 343 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Peki sahte alkol nasıl anlaşılır? (Haber:Sena Kiper Kamera:Özgen Özel)

Haberler - NTV 15.12.2021 - 14:39 | Son Güncelleme : 15.12.2021 - 14:45

TÜRKİYE HABERLERİ