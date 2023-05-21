Sahte profille sosyal medya tuzağı

Sosyal medya uzmanı olarak işe başladığını düşünen pek çok genç dolandırıcıların tuzağına düştü. Genç kızların sosyal medya profilleri ele geçirildi, cinsel içerikli mesajlarla çok sayıda kişi de dolandırıldı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. 14 şüpheliden 10'unun avukat olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar...
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