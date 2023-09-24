Sahte trafik polisi futbolcu çıktı: "Taksi durmayınca sinirlendim"
İstanbul Beyoğlu'nda polis kılığına girerek trafik denetimi yapan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, Maltepespor futbolcusu Sadettin Kayalar olduğu tespit edildi. Görüntüleri mizah amaçlı paylaştığını söyleyen futbolcu, "Taksi durmayınca sinirlendim böyle bir şey yaptım özür dilerim" dedi.
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