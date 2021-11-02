Sahte zinciri kuyumcuya satmaya çalıştı: Gerçek anlaşılınca kaçtı
Antalya’da kuyumcuya sahte zincir satmaya çalışan şüpheli, polis çağrıldığını anlayınca kaçıp gitti. Zinciri kesince içinin beyaz, kaplama çıktığını anlatan kuyumcu Engin Eroğlu ‘‘O an şaşırmış gibi yaptı. Kuyumcudan aldığını söyledi. Hatta söylediği kuyumcuyu ben tanıyorum’’ dedi. Kuyumcunun polisi araması üzerine kaçıp giden şüpheli aranıyor.
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