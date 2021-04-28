Sahur vakti davulcuya bıçaklı saldırı

İstanbul Şişli’de yabancı uyruklu bir adam, sahur vakti davulcuya bıçakla saldırdı. Elmadağ Caddesi’nde aralarında bir çocuğun da olduğu 3 kişi, davul çalarak sahura kaldırmaya çalışıyordu. Bu sırada elinde bıçakla sokağa çıkan bir adam önce davulu bıçakladı, sonra da davulcuyu kovaladı. Korkudan ne yapacaklarını şaşıran davulcu ve yanındakiler koşarak kaçtı.
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ntv.com.tr 28.04.2021 - 12:11| Son Güncelleme : 28.04.2021 - 12:30
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