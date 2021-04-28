Sahur vakti davulcuya bıçaklı saldırı

İstanbul Şişli’de yabancı uyruklu bir adam, sahur vakti davulcuya bıçakla saldırdı. Elmadağ Caddesi’nde aralarında bir çocuğun da olduğu 3 kişi, davul çalarak sahura kaldırmaya çalışıyordu. Bu sırada elinde bıçakla sokağa çıkan bir adam önce davulu bıçakladı, sonra da davulcuyu kovaladı. Korkudan ne yapacaklarını şaşıran davulcu ve yanındakiler koşarak kaçtı.

ntv.com.tr 28.04.2021 - 12:11 | Son Güncelleme : 28.04.2021 - 12:30

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