Sahura davul yerine koyun sesleriyle kalktılar

Iğdır’da otlatmaya götürülen koyun sürüsünün caddelerden geçmesi sahura kalkan vatandaşları şaşırttı. Evinin önündeki yolda yüzlerce kuzu ve koyunu gören bir vatandaş, görüntüleri cep telefonuyla kaydetti. ‘‘Iğdır’da sahur vaktinde Ramazan davulcusu yok artık. İnsanlar koyunların, kuzuların sesiyle sahura uyanıyor’’ diyerek görüntüleri esprili bir dille sosyal medyadan paylaştı.
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ntv.com.tr 10.05.2021 - 10:37| Son Güncelleme : 10.05.2021 - 10:51
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