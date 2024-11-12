Sakarya'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi’nde bir ambulans ve üç aracın karıştığı zincirleme kazada 26 yaşındaki Umut Gürsoy hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
İzmit yönüne ilerleyen ambulans ile cip çarpıştı, ardından bir pikap da kazaya karıştı. Cip, çarpmanın etkisiyle park halindeki bir araca çarparak durabildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, cip sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan pikap sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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