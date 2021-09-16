Sakarya’da aynı anda iki hortum oluştu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki hortum aynı anda oluştu. Sokaktaki vatandaşlar hem cep telefonlarıyla görüntü kaydetmeye hem de bir yerlere saklanmaya çalıştı. İki hortumun etkisini kaybetmesinin ardından yeni bir hortum daha oluştu. Üç hortum da hasara yol açmadan dağıldı.
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ntv.com.tr 16.09.2021 - 10:02| Son Güncelleme : 16.09.2021 - 10:19
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