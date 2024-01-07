Sakarya'da otomobilin TIR’a çarptığı ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Sakarya'da Fırat Baykal'ın (28), kullandığı otomobille TIR’a çarpıp yaşamını yitirdiği kazanın KGYS kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, 21 Kasım'da saat 02.00 sıralarında D-100 kara yolunun Erenler Modern Sanayi kavşağında meydana geldi. Fırat Baykal yönetimindeki otomobil, Faruk A. yönetimindeki TIR’a çarptı. Kazada sürücü Baykal yaşamını yitirdi.
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