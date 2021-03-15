Sakarya'da özel kreşte 5 yaşındaki çocuğa şiddet (Aile şikayetçi oldu)
Sakarya'da, oğlunun özel kreşte şiddete maruz kaldığını öne süren baba, öğretmen ve kreş sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Kreş müdürünün ise "öğretmenimizin arkasındayız" dediği ve darp edilen çocuğın eğitim merkezinden kaydının silindiği iddia edildi. Kreşte görevli öğretmenin 5 yaşındaki çocuğa şiddet anı, kreşin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtta top havuzunda 3 çocuğun oyun oynadığı görülüyor. Çocuklardan biri topları fırlattıktan sonra eğitmenlerden biri kendisini dışarı çekip şiddet uyguluyor.
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İHA - Anadolu Ajansı 15.03.2021 - 01:07| Son Güncelleme : 15.03.2021 - 01:25
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