Sakarya'da patlama: Havai fişek fabrikasındaki patlamanın nedeni ne olabilir?

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre; patlamada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet İskender, NTV canlı yayınında patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

03.07.2020 - 13:04 | Son Güncelleme : 03.07.2020 - 13:25

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