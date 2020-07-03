Sakarya'da patlama: Havai fişek fabrikasındaki patlamanın nedeni ne olabilir?
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre; patlamada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet İskender, NTV canlı yayınında patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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03.07.2020 - 13:04| Son Güncelleme : 03.07.2020 - 13:25
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