Uzmanlar uyardı: Yakın bölgede ilk 12 saat maskeli olunmalı (Sakarya'da patlama)
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 97 kişi de yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Fabrikanın deposunda 110 ton patlayıcı olduğu belirtildi. Meteorolojik tahminlere göre, özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Koca, "Bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, ev, kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Hacer Kuzu Okur, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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03.07.2020 - 16:56| Son Güncelleme : 03.07.2020 - 17:18
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