Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika havadan görüntülendi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangına hava destekli müdahale sürüyor. Fabrikanın deposunda 110 ton patlayıcı olduğu belirtildi. Fabrika havadan böyle görüntülendi.

03.07.2020 - 14:06 | Son Güncelleme : 03.07.2020 - 14:33

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