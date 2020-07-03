Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika havadan görüntülendi
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangına hava destekli müdahale sürüyor. Fabrikanın deposunda 110 ton patlayıcı olduğu belirtildi. Fabrika havadan böyle görüntülendi.
Abone ol
Paylaş
03.07.2020 - 14:06| Son Güncelleme : 03.07.2020 - 14:33
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.