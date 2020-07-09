Sakarya'daki patlama alanından görüntüler

Sakarya'da havai fişek yüklü araç patladı. Sakarya'da yayın yapan TV 264'ün NTV'ye ulaştırdığı görüntülere göre bölgede havai fişekler patlamaya devam ediyor. Söz konusu kamyonun geçen cuma patlamanın meydana geldiği fabrikadaki havai fişekleri imha etmek üzere yolda olduğu bildirildi.
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