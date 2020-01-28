Sakarya'dan Elazığ'a depremzedeler için konteyner tren

Depremzedeler için en büyük sorunlardan biri barınma ihtiyacı. Bunun için yeni çözümler üretiliyor. Sakarya'dan Elazığ'a içinde beyaz eşyadan televizyona ev ortamı sunulan 10 vagon gönderildi. Konteyner tipi vagonlar Elazığ'a ulaştı. NTV ekibinden Serkan Kaya, canlı yayında o vagonlar hakkında bilgi verdi.

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