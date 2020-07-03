Sakarya'nın Hendek ilçesindeki patlamadan NTV özel görüntüler
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çalışmalar zaman zaman meydana gelen patlamalar nedeniyle dikkatle yürütülüyor. Aynı fabrikada 2009 ve 2014 yıllarında meydana gelen patlamalarda toplam 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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ntv.com.tr 03.07.2020 - 12:28| Son Güncelleme : 03.07.2020 - 13:11
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