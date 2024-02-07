Sakla Beni 15. bölüm fragmanı: Artık senin bende affın yok Naz!
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; Ozan'ın Naz ile kurdukları oyunu itiraf etmesi ve Fahrünnisa'nın Mete ile İncila'yı takip etmesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 8 Şubat Perşembe Star'da...
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