Sakla Beni 17. bölüm fragmanı: İncila ile Naz arasında güç savaşı
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; Naz'ın odasına yerleşen İncila'nın onun rutinlerini yapması ve Naz'ı "Tırnaklarımı çıkarttırma" demesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 22 Şubat Perşembe Star'da...
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