Saldırgan şoför bıçakla yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde minibüse mahalledeki çocuklar kar topu attı. Şoför duruma sinirlenerek aracından inip çocuklara tekme atarak saldırdı. Bu sırada yanına yaklaşan F.A. (19) tarafından bıçaklandı. Bileğinden yaralanan şoför, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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