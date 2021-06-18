Saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı (HDP binasında silahlı saldırı)
İzmir'de HDP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, kapıyı açan kadın görevli Deniz Poyraz'ı öldürdü. Saldırgan Onur Gencer'in ilk ifadesinde daha önce keşif yaptığını söylediği ve "Kim olsa ateş edecektim" dediği öğrenildi. Gencer'in parti binasına girdiği ve saldırı sonrası yakalandığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.
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NTV Haber 18.06.2021 - 02:08| Son Güncelleme : 18.06.2021 - 02:20
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