Etiler'de güzellik merkezini kurşunlayan saldırgan bu anları eski sevgilisine gönderdi

İstanbul Etiler'de bir saldırgan, eski kız arkadaşına ait bir güzellik merkezini kurşunladı. Saldırı anını da cep telefonuyla çekip, gönderdi. Mahkemeye sevk edilen zanlı, eski sevgilisinin kendisine 3 bin dolar borcu olduğunu öne sürdü. Saldırgan hakkında ev hapsi kararı verildi.

NTV 12.05.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 14:30

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