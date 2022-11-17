"Saldırı sırasında yalnız değildim"

İstanbul Beyoğlu'nda Pazar günü terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda eylemi gerçekleştirilen terörist Ahlam El Beşir ilk ifadesinde çok önemli bilgiler verdi. Kadın terörist saldırı sırasında yalnız olmadığını, başka bir teröristin fotoğrafını çektiğini, diğer bir terötistin de kalabalığa bakıp talimat verdiğini anlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de Ahlam El Beşir'e ait güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntülerini paylaştı. Öte yandan saldırıya ilişkin bir örgüt mensubu da Suriye Azez'de yakalandı.
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