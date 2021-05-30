Saldırıya uğrayan genç doktordan mesaj

Ankara'da, bir hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan genç doktorun sağlık durumu iyiye gidiyor. Asistan hekim Ertan İskender sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınladı. Öte yandan genç doktorun, daha önce saldırganın hayatını kurtardığı da ortaya çıktı.
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NTV Haber 30.05.2021 - 19:41| Son Güncelleme : 30.05.2021 - 19:51
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